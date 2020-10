Riapre il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Basilotta di Nicosia

Condividi l'articolo su:























Qualche girono fa era stato sospeso per mancanza di medici il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Nicosia. In questi giorni tutti i pazienti che dovevano usufruire dei servizi del reparto sono stati dirottati presso l’ospedale Umberto i di Enna.

La mattina del 24 ottobre il reparto è stato riaperto grazie al rientro in servizio della dottoressa Maria Di Costa, che in questi giorni per motivi di salute non aveva potuto esercitare le sue funzioni nel reparto.

Si conclude così una vicenda che aveva creato in città diverse polemiche, non tanto per la sospensione di un servizio fondamentale per l’ospedale di Nicosia, quanto per la mancanza di personale che in questo specifico caso non è stato sostituito in loco con altro personale proveniente da altri presidi ospedalieri dell’Asp di Enna, ma semplicemente è stato temporaneamente chiuso, con il trasferimento dei servizi ad Enna e tutti i disagi immaginabili per l’utenza del territorio.

Questi fatti dimostrano ancora una volta come la carenza di personale nell’Asp di Enna sia uno dei problemi alla base dei disservizi che l’ospedale di Nicosia, così come anche altri nosocomi della provincia incontrano, nel momento in cui il personale medico si ammala o va in pensione. Un problema che la dirigenza dell’Asp di Enna dovrà nell’immediatezza, soprattutto in un periodo in cui siamo di fronte all’ennesima emergenza dovuta alla pandemia da covid-19 e l’ammalarsi del personale medico o paramedico non è un’ipotesi campata in aria, ma potrebbe diventare una seria emergenza per tutto il territorio.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati