Rifiuti: M5S, stop discarica Agira, è vittoria dei cittadini

“Lo stop alla discarica di Agira è una buona notizia, frutto dell’impegno, delle denunce e della dedizione con la quale anche il M5S ha sostenuto la voce dei territori e dei cittadini della provincia di Enna che da tempo chiedono un intervento delle Istituzioni in questa direzione”. Lo dicono i deputati regionali del M5S Elena Pagana e Giampiero Trizzino, dopo le dichiarazioni del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, che ha annunciato in Aula all’Ars lo stop all’iter per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali ad Agira, in provincia di Enna.

“Da gennaio in aula – aggiungono i parlamentari, che chiedono l’immediata pubblicazione del provvedimento – ci siamo fatti portavoce delle ansie e preoccupazioni dei cittadini sui potenziali effetti e ricadute per la salute pubblica e per la tutela dell’ambiente dovute alla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali proprio in quell’area, organizzando insieme al comitato ‘No discarica’ manifestazioni e presentando atti parlamentari che andavano in questa direzione. Lo stop all’iter è una vittoria di tutti”. Pagana annuncia anche la presentazione di “una richiesta di accesso agli atti sull’istruttoria avviata dagli uffici competenti sulla discarica di Agira per verificare l’emanazione del provvedimento di sospensione”.