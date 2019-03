Ritorna a Capizzi “Il Carnevale di una volta“

Giovedì grasso (28 febbraio) gli alunni dell’I.C. “L. Sanzo” di Capizzi hanno vissuto momenti di vero divertimento partecipando attivamente alle iniziative programmate dai docenti relative al recupero delle tradizioni locali.

A scuola si è riproposto il carnevale di una volta la cui tradizione è stata dimenticata da moltissimi anni. Di quello che era un periodo magico e particolare per il nostro paese, gli adulti ne hanno nostalgia e raccontano ai loro figli il sano divertimento di un tempo. Infatti, allora in paese si attivavano i sodalizi, luoghi di ritrovo degli anziani, che per un lungo periodo venivano addobbati con festoni, maschere e stelle filanti e si ballava tutte le sere, escluso il venerdì. La tradizione voleva che fossero le donne, vestite a maschera, ad invitare gli uomini a ballare e il loro anonimato veniva rispettato tanto da essere chiamate: “signura maschira”.

Da molti anni, per una serie di motivi, ciò non si verifica più e allora la scuola si è occupata in diverse occasioni di far conoscere le tradizioni alle giovani generazioni riproponendolo, ricreando gli ambienti propri di una volta e invitando le famiglie a preparare semplici vestiti anche di uso comune e una maschera stravagante artigianale. La scuola lo ha potuto fare anche grazie al fatto di aver avuto approvato un progetto regionale presentato la scorsa estate all’assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana dal titolo: “Profumi , sapori, sapere… tradizioni nel territorio Nebrodeo”; una delle tradizioni da recuperare è stata quella del Carnevale.

Il progetto regionale presentato dalla dirigente scolastica, professoressa Maria Grazia Antinoro, ha come referente l’insegnante Giuseppa Iraci Sareri della scuola secondaria di primo grado e come partners l’Istituto per la Promozione e valorizzazione della dieta mediterranea IDIMed di Palermo, con referente la dottoressa Francesca Rita Cerami, la Fidapa sezione di Capizzi con la sua presidente Anna Maria Vivaldi e come referente scolastica di progetto l’insegnante della scuola primaria Giovanna Fascetto Sivillo e il Comune Di Capizzi con il sindaco Leonardo Giuseppe Principato Trosso e come referente di progetto il consigliere comunale Giusy di Giorgio. Il progetto si pregia inoltre della collaborazione attiva e fattiva dell’insegnante in pensione Luisa Agnese Iraci Sareri.

Gli alunni coinvolti sono quelli della quarta elementare diretti dalle insegnanti Rosa Fascetto Sivillo e Benedetta Iraci Sareri e da 20 alunni delle classi della scuola secondaria seguiti dalla docente referente Giuseppa Iraci Sareri. Gli allievi hanno rivestito la funzione di tutor nei confronti di tutti gli altri studenti della scuola primaria e secondaria. Al ripristino del carnevale di una volta hanno aderito tutte le classi dell’istituto con la collaborazione preziosa ed entusiasmante di tutti i docenti, di esperti esterni locali, del personale Ata, del vicario maestro Antonino Marino, della dirigente Maria Grazia Antinoro e delle famiglie dei giovani allievi. È stata proprio la collaborazione di tutti a far si che il giovedì grasso sia stato un vero e proprio tuffo nel passato e un momento di vero e genuino divertimento da riproporre negli anni futuri.

