Riunione a Palermo dell’ufficio di presidenza delle consulte giovanili siciliane

Nella giornata di lunedì 15 aprile si è riunito l’ufficio di presidenza dell’Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliane a Palermo presso la sala Pio la Torre. Approvati tutti i punti all’ordine del giorno. La seduta ha avuto una partecipazione attiva e la discussione ha accentuato sin da subito particolari tematiche inerenti alle politiche giovanili. Si darà avvio ad uno statuto guida per i comuni e per le future Consulte siciliane dando slancio, serietà e un assetto istituzionale con chiare competenze. Saranno nominati i nuovi coordinatori provinciali dell’Assemblea che avranno il dovere di lavorare per il territorio e sostenere la nascita di nuove Consulte nei comuni. Invieremo a tutti i comuni l’idea di un’ordinanza per il divieto di utilizzo della plastica sia nelle spiagge che negli edifici pubblici. Si sta già lavorando con i diversi organismi culturali e turistici per avviare una proposta di legge ambientale, culturale e gastronomica.

“I presenti hanno proteso un grande impegno in favore delle tematiche discusse per dare un grande segnale ai giovani siciliani – dichiara il presidente dell’Assemblea delle Consulte Alessandro Magistro – i punti deliberati oggi danno già un grande segnale dell’elevato valore di questo organo e per la sua evoluzione migliorativa. Stateci vicino, insieme miglioreremo questa terra.”

L’assemblea inoltre si propone di visitare ed incontrare Confindustria e gli imprenditori dei vari settori per realizzare ulteriori forme di rete e sviluppo lavorativo. Inoltre, si è già posta come grande impegno, di realizzare nella “Valle dei Templi” il primo convegno europeo delle Consulte Giovanili, occasione per espandere la buona azione dell’Assemblea oltre i nostri confini territoriali.