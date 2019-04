Sabato 27 aprile il Rotary di Nicosia premierà le scuole aderenti alla campagna nazionale “Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti”

Condividi l'articolo su:























Il Rotary Club di Nicosia, presieduto quest’anno da Antonio Curcio, ha promosso insieme agli distretti italiani la campagna nazionale “Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti”, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche del cibo e delle strategie per prevenirne lo spreco.

La campagna è condotta con la consulenza scientifica del Professore Andrea Segrè, in collaborazione con Last Minute Market. Si tratta di un progetto importante considerando che nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo prodotto e più della metà di tutto il cibo sprecato viene gettato via in ambito domestico. I fruitori di questa campagna sono gli alunni di quarta e quinta primaria e prima media.

Il Rotary di Nicosia ha promosso questa iniziativa anche in altri Comuni del circondario ed il 27 aprile alle 10.30 presso l’aula consiliare di Nicosia ha organizzato un incontro di presentazione dei lavori realizzati dalle scuole e nell’occasione verranno consegnate agli istituti partecipanti delle targhe.

Interverranno il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, il presidente del Rotary di Nicosia, Antonio Curcio, il tecnologo alimentare, Pietro Pappalardo e il responsabile del distretto spreco alimentare, Andrea Scoto.