Sabrina Burgarello è la nuova presidente dei costruttori ennesi dell’Ance

Sabrina Burgarello di Calascibetta è la nuova presidente dell’Associazione dei costruttori edili ennesi, è la prima donna a rivestire la carica di presidente dell’Ance. La Burgarello subentra all’ingegnere Laferrera che ha rassegnato le dimissioni dopo poco più di un anno dall’elezione.

Attualmente ricopre la carica di presidente del consiglio d’amministrazione dell’azienda di famiglia AmicaSRL, che dal 1975 opera nel settore delle costruzioni civili e di impianti per la distribuzione metanifera. L’azienda conta 35 dipendenti fissi ed tra i 40 ed i 50 dipendenti impiegati nei cantieri, ha una forte presenza femminile sia nello staff amministrativo che tecnico. L’azienda è impegnata in importanti cantieri in tutta Italia per conto delle principali aziende distributrici di metano e ha da sempre fatto dell’efficienza organizzativa il suo punto di forza.

“Nonostante la repentina decisione dell’ingegnere Laferrera non mi abbia lasciato molto tempo per decidere, ho comunicato la mia disponibilità”. Afferma la neo-presidente “Proseguirò nel solco di quanto fatto dai miei predecessori che esorto, insieme agli altri consiglieri, a dare continui contributi per tutelare gli interessi comuni delle nostre aziende, considerando che nel panorama asfittico degli investimenti a questa nostra area sono riservate pochissime risorse nonostante il dissesto e la vetustà delle infrastrutture esistenti“.