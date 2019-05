Secondo posto nazionale per la scuola Neglia Savarese di Enna al concorso Macroscuola

Condividi l'articolo su:























Si è concluso il 16 maggio con la premiazione nazionale il Progetto Macrosuola 2019, indetto dai Giovani di Ance, che ha visto la partecipazione della scuola media Neglia Savarese di Enna (classe II B – coordinata dalla professoressa Signorello).

Tutti i 18 progetti selezionati nelle regioni sono stati messi sotto esame da una commissione dei Giovani imprenditori dell’Ance che alla fine hanno premiato i tre migliori.

Al primo posto si è classificato l’Istituto comprensivo Papà Giovanni II (2E-2F-3E e 3F) di Magenta in prvncia di Milano. Secondo posto per l’Istituto comprensivo Neglia Savarese (2B) di Enna. Terzo posto per l’Istituto comprensivo Francesco Nullo (3E) di Villa Di Serio in provincia di Bergamo.

Una menzione speciale è stata assegnata all’ l’Istituto comprensivo Casier (2B) di Dosson in provincia di Treviso.

I ragazzi e gli insegnanti che li hanno coordinati si sono detti molto soddisfatti dal lavoro svolto e dalla capacità innovativa espressa nel loro progetto.

Il premio, assegnato alla scuola Neglia Savarese consiste in un pacchetto software Microsoft per la scuola ed è stato consegnato dal presidente nazionale dei Giovani Ance, Regina De Albertis.