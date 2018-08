Servizio civile universale: 16 posti all’ente corpo volontari protezione civile Enna

Sedici posti di servizio civile e 3 progetti vinti dall’Ente corpo volontari di protezione civile che anche quest’anno ha partecipato al bando nazionale per il servizio civile.

I progetti – AntEnna 2.0, Noi ci pre…occupiamo 2 e Richter II – sono consultabili sul sito di Anpas e riguardano il settore sanitario, protezione civile e sociale.

I giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti potranno presentare domanda fino alle ore 18 del 28 settembre.

Il servizio civile nazionale viene retribuito dalla stato con 433 euro mensili per 30 ore settimanali di lavoro.

«Partecipiamo ai bandi di servizio civile ogni anno perché danno l’opportunità a tanti giovani di scoprire il mondo del volontariato – dichiara il presidente della pubblica assistenza ennese, Giuseppe Vallone – È un anno di arricchimento che consigliamo a tutti perché si scopre il valore dei piccoli gesti e della solidarietà.»

Le domande possono essere mandate via posta raccomandata, via pec o fatte direttamente nella sede dell’associazione, in via Sardegna 36 (sopra la chiesa di Santa Lucia).