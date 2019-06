Si conclude l’8 giugno “Armonie di relazioni”, il progetto per le scuole di Vita 21 Enna

Condividi l'articolo su:























Sabato 8 giungo, alle ore 17.30 presso l’auditorium della scuola “Neglia” di Enna Bassa, si terrà l’incontro conclusivo del progetto “Armonie di relazioni” proposto alle scuole di Enna da Vita 21 Enna.

Punto di forza dell’iniziativa è stato il progetto “Kairòs”, ideato da Erasmo Gastaldello, socio Lions del Veneto e diffuso, attraverso la rete del Club, in oltre 170 scuole di tutta Italia.

Il progetto è stato realizzato in tre scuole (la “Neglia – Savarese” e la “S.Chiara” di Enna e la “Mazzini” di Valguarnera) per un totale di diciannove classi della scuola primaria e secondaria, coinvolgendo quasi cinquecento alunni. Vi hanno lavorato trenta insegnanti con il supporto dei Dirigenti scolastici. Kairòs è un progetto all’avanguardia per l’inclusione scolastica ed è rivolto agli studenti normodotati che vengono guidati, attraverso un programma strutturato e collaudato, alla scoperta della disabilità vissuta senza pregiudizi di sorta.

Emanuela Candia, responsabile nazionale del progetto: “Definirei Kairòs un percorso divertente, avventuroso, affascinante nel quale un simpatico Panda vaga alla ricerca di un luogo fantastico, ”il luogo del cuore”, che riuscirà a raggiungere solo grazie all’aiuto ed alla reciproca collaborazione con altri animali che con la loro specifica diversità lo aiuteranno a trovare Abilian un luogo dove tutti sono “abili””.

Valeria Petralia, responsabile dei progetti per la scuola di Vita 21 Enna: “Armonie di relazioni ha coinvolto la comunità scolastica per intero, dagli insegnanti agli studenti, alle famiglie. Abbiamo sperimentato, con gioia, un bozzetto di società inclusiva, nella quale ognuno ha la possibilità di realizzare, con l’aiuto di tutti, le proprie potenzialità. Un grazie speciale va i membri del Lions del distretto H (Schio, Marostica, Thiene, Bassano) che hanno sostenuto le spese del progetto”.

Oltre agli studenti, alle loro famiglie, ai membri dell’Associazione, sono attesi gli insegnanti, alcuni rappresentanti del Lions club di Enna, ed Elisa Di Dio, che reciterà una poesia.