Si è concluso il 24 agosto la quarta edizione del “Nicosia Beer Festival” – VIDEO

Il maltempo non ha rovinato la quarta edizione del “Nicosia Beer Festival”, organizzato dal Birrificio 24 Baroni, Georgia Lo Faro Eventi, Chiosco Bar, Colorado Bar e Kompu Grafica.

La manifestazione si è tenuta quest’anno per la prima volta a Santa Maria di Gesù nello spiazzo ai piedi del monumento ai caduti. La prima serata è stata molto frequentata e gli stand, soprattutto quello della birra, sono stati presi d’assalto dai visitatori.

L’evento ha voluto soprattutto valorizzare una delle eccellenze enogastronomiche del territorio, rappresentata da una delle più importanti start up della città: il Birrificio 24 Baroni.

La manifestazione ha vissuto diversi momenti clou nelle due serate del 23 e 24 agosto. Tra gli stand per la degustazione della birra e dei prodotti tipici locali si sono esibite sul palco band musicali, dj ed animatori che hanno coinvolto il pubblico di ogni fascia d’età, un evento rivolto a tutti, famiglie, giovani, anziani, un momento aggregante per passare una serata diversa in compagnia di cibo, birra e buona musica.

Le due serate sono state seguite in diretta da Radio Studio 2 e la colonna musicale dell’intero evento è stata curata dal dj Mirko Di Marco.