Si è dimesso da consigliere comunale di Nicosia Gianfranco Castrogiovanni, valzer di incarichi in seno alla maggioranza

Alla fine del consiglio comunale del 3 giugno, l’avvocato Gianfranco Castrogiovanni, che ricopre anche la carica di assessore della giunta Bonelli, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Castrogiovanni continuerà a ricoprire la carica di assessore.

Nell’annunciare le dimissioni l’assessore Castrogiovanni ha motivato questa scelta legata alla vicenda giuridica dell’ex assessore Ivan Bonomo. Nel maggio dello scorso anno Bonomo fu accusato di concussione per induzione, sospeso sei mesi da ogni incarico pubblico, rassegnò le sue dimissioni. A fine maggio il sindaco Bonelli nominò Castrogiovanni assessore della sua giunta, in attesa che Bonomo risolvesse positivamente la sua vicenda giuridica. Purtroppo i tempi della giustizia essendo molto lunghi si sono protratti oltre le previsioni. Il processo Bonomo non è ancora entrato nel vivo e la prima udienza è stata rinviata a causa del trasferimento di alcuni magistrati del collegio giudicante di Enna.

La regola che si sono imposti durante questa legislatura i membri della maggioranza è quella di non accumulare incarichi, per cui il consigliere comunale nominato assessore deve rassegnare le dimissioni e lasciare il posto nel civico consesso al primo dei non eletti. (in questa legislatura è capitato altre tre volte agli assessori Bonomo sostituito da Scinardi, Castello fu sostituito da Picone e Zappia fu sostituito da D’Alio). Per questo motivo l’assessore Gianfranco Castrogiovanni ha rassegnato le sue dimissioni ad un anno esatto dal conferimento dell’incarico in giunta.

Gianfranco Castrogiovanni venne eletto nel giugno 2015. terzo tra i più votati su cinque neo consiglieri della lista Mia Nicosia con 227 preferenze. Fu nominato successivamente vice presidente del consiglio comunale e presidente della seconda commissione consiliare, cariche da cui si dimise lo scorso anno non appena fu nominato assessore.

Prenderà il suo posto in consiglio comunale Maria Letizia D’Amico, prima dei non eletti nella lista Mia Nicosia con 194 voti. La D’Amico è attualmente presidente del consiglio d’amministrazione dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, nominata nel mese di aprile del 2017 e rassegnerà le dimissioni da questo incarico. Queste ulteriori dimissioni comporteranno la nomina di un nuovo componente del cda dell’Assp. Il sindaco nominerà con molta probabilità Michele Di Franco, che fu vice presidente della Silvopastorale per poco più di anno e si dimise nel luglio del 2016, lo stesso Di Franco dovrebbe diventare il nuovo presidente dell’Azienda.

L’ultima novità in questo valzer di incarichi e nomine riguarda ancora una volta il gruppo consiliare di Mia Nicosia, sempre nella serata del 3 giugno la consigliera Mela Castrogiovanni, per motivi personali, si è dimessa da capogruppo lasciando l’incarico al consigliere Giuseppe Bonelli.