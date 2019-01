Si è insediata la consulta cittadina di Tusa

Con lo svolgimento del suo primo consiglio, si è insediata la nuova Consulta Cittadina di Tusa, che avrà la stessa durata in carica dell’attuale amministrazione comunale guidata dal Sindaco Avv. Luigi Miceli.

A presiedere tale consesso è stata designata l’architetto Cettina Genovese, la quale, emozionatissima, nel suo discorso di insediamento, si è così pronunciata: “…desidero in primo luogo ringraziare coloro che mi hanno espresso la loro fiducia votandomi. Nello svolgere questo incarico mi aspetto da ogni consigliere e non solo, l’appoggio per eseguire al meglio questo compito, i miei primi doveri nel presiedere questa assemblea saranno quelli della collaborazione dell’equilibrio e dell’imparzialita’.

Un dialogo collaborativo e costruttivo tra consulta, consiglio comunale e amministrazione per realizzare in modo trasparente e proficuo quello che i cittadini si aspettano da noi. Infine rivolgo un augurio a tutti i consiglieri, che sia questa assemblea un luogo di crescita culturale, sociale che ha come collante l’amicizia”.

La consulta cittadina di Tusa, il cui regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera num.18 del 21/05/2014, è un organo istituito con la finalità di realizzare una azione congiunta tra il Comune e la realtà sociale volta a perseguire al meglio gli interessi della collettività attraverso l’elaborazione di proposte e/o iniziative sociali, culturali ed economiche, ritenute importanti dalla collettività.

Dura in carica 5 anni ed è composto da un presidente e da un consigliere per ogni area tematica. Nel caso della consulta di Tusa, dopo il già citato Presidente Arch. Cettina Genovese, i consiglieri distinti per are tematica sono:

Area agricoltura e zootecnia – Miceli Mauro

area pesca – Aldo Re

area imprenditoriale, commerciale ed artigianale – Franco Marianna

area istruzione – Enza Di Gangi

area arte e territorio – Massimo Raimondi

area eventi e festeggiamenti – Piscitello Tindara Dora

area giovani – Grillo Vincenzo

area religione – Rosaria Testa

area sport e tempo libero – Giuseppe Gentilia

area volontariato – Domenica Patti

area turismo – Antonio Lo Cascio

area pensionati – Massimiliano Ammirata

area sanità – Giaimi Santa

Il consigliere Aldo Re, alla sua seconda esperienza nel settore pesca della consulta, in un breve intervento, si è detto rammaricato della quasi totale scomparsa della pesca e dei pescatori a Castel di Tusa e si è augurato che l’amministrazione comunale intervenga con delle iniziative concrete in favore del settore per tentarne il rilancio, anche indirizzandosi al turismo del mare (pescaturismo ed altro).

Il Sindaco Luigi Miceli ed il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Barbera, entrambi presenti all’insediamento della consulta, si sono augurati una proficua collaborazione tra tutte le istituzioni comunali, al fine di creare una sinergia che nei prossimi 5 anni possa contribuire allo sviluppo di tutta la collettività di Tusa.

Massimo Raimondi