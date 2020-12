Condividi l'articolo su:























Ha avuto un buon successo il format “Tombola Virtual Social”, ideato da Rosario Sabatino di ASC Production, condiviso e progettato insieme a Piero Di Stefano di Quintosol Production, Georgia Lo Faro Eventi e Whig di Sergio Nuzzo, che si è svolto domenica 20 novembre presso l’androne comunale del Comune di Nicosia, condotto da Davide Scibilia accompagnato dal duo musicale Eko Experience.

Il programma in onda su Tgs, canale 15 del digitale terrestre, era anche in diretta streaming per dar modo a tutti i telespettatori di seguire il programma anche su pc, tablet o smartphone.

Il format “Tombola Virtual Social” ha riscosso un notevole interesse tanto da ricevere l’attenzione del programma di RaiUno “Uno Mattina”, una troupe ha seguito le diverse fasi del programma ed ha realizzato un servizio che andrà in onda presumibilmente martedì 22 dicembre.

Soddisfatti per questo evento l’amministrazione comunale con in testa il sindaco Luigi Bonelli, l’assessore ai Servizi sociali Pino Castello ed il presidente della delegazione di Confcommercio di Nicosia Antonio Insinga, che si è occupato dei premi donati con molta generosità ed altruismo dai commercianti nicosiani, nonostante il periodo poco felice a causa dell’epidemia di covid-19, che ha messo in ginocchio diverse attività commerciali.

