Si è svolto a Enna il consiglio provinciale di Forza Italia

Il 15 maggio, presso l’Hotel Garden di Pergusa, si è tenuto il consiglio provinciale di Forza Italia. Alla presenza di Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’Ars, si è discusso di elezioni europee ed elezioni provinciali di II livello.

Salvo Campione, commissario provinciale di Forza Italia, ha illustrato le strategie del partito per continuare a crescere e radicarsi nel territorio proiettandosi efficacemente a livello regionale per ottenere il dovuto riconoscimento del nostro territorio. Spiegando come la scelta di appoggiare Giuseppe Milazzo alle prossime elezioni provinciali sia frutto di ponderata analisi e rimane l’opzione migliore, non solo per il partito, ma anche per l’intera provincia.

Federico Amato, commissario comunale di Forza Italia, ha sottolineato come il partito nella provincia di Enna è aperto capace di esprimere una presenza attiva e responsabile tesa a promuovere lo sviluppo del territorio affrontandone le numerose problematiche; un partito inclusivo che cerca il dialogo con tutte gli altri soggetti politici moderati con cui agire per il bene comune.

Sono intervenuti molti iscritti e simpatizzanti, ma anche Sebastiano Chiarenza, sindaco ed Aidone, che ha portato il saluto della sua nuova amministrazione e Francesca Draià che ha portato i saluti dell’Udc e suoi personali, invitando i presenti a votare per Dafne Musolino. Interventi molto apprezzati perché segnale della condivisione di un comune progetto politico che sta coalizzando varie componenti del territorio.

Da segnalare gli interventi dell’avvocato Biagio Scillia, assessore di Enna, e dell’avvocato Filippo Giacobbe, consigliere comunale di Nicosia.