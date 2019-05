Si è svolto a Enna il “Let’s clean up Europe 2019”

Condividi l'articolo su:























Si è svolto anche ad Enna, presso la Villa “Torre di Federico”, l’evento europeo “Let’s clean up Europe 2019”, qui organizzato dall’Amministrazione Comunale, dall’Ufficio del Commissario Straordinario della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 ed Enna Euno, in collaborazione con il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana e con il patrocinio della Prefettura, dell’ARPA Regionale, del Libero Consorzio Comunale (già Provincia), dell’Università Kore, dell’ASP 4 e di Acqua Enna; tale evento rientra nelle attività della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), a cui il Comune di Enna, su iniziativa della Presidenza del Consiglio Comunale, ha aderito con l’azione dal titolo “Uso e Riuso: per un ambiente pulito”.

L’azione “Let’s Clean Up Europe”, che si svolge nella stessa settimana in tutta l’Europa, è un’opportunità per sensibilizzare il maggior numero possibile di cittadini sui problemi del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti in natura, e per rafforzare la consapevolezza della necessità di separare i rifiuti e di smaltirli correttamente.

Il Comune è stato aiutato nella pulizia della Villa Comunale “Torre di Federico” da oltre 150 studenti degli Istituti Scolastici ennesi, che da mesi seguono il progetto annuale di Educazione Ambientale “Uso e riuso: per un ambiente pulito” condotto dalla biologa Rosa Termine e fortemente voluto dal già Commissario Straordinario della S.R.R. Nicola Russo; infatti, erano presenti l’Istituto “E. De Amicis”, diretto da Filippo Gervasi, e l’Istituto “Santa Chiara”, diretto da Maria Concetta Messina. Purtroppo, mancava l’Istituto “F.P. Neglia – N. Savarese”, diretto da Marinella Adamo, per problemi relativi allo scuolabus; prossimamente gli alunni svolgeranno l’attività presso il giardino della loro scuola.

“Dopo le attività svolte in classe, che ci hanno portato a condividere le idee su Riduzione, Riutilizzo e Riciclo dei rifiuti, con Let’s Clean Up Europe gli alunni, operando sul campo, hanno potuto constatare quanti e quali rifiuti vengono abbandonati in un parco cittadino: plastica, cicche di sigarette, carta, etc. I mozziconi di sigaretta, rifiuti purtroppo sottovalutati, inquinano in maniera significativa anche il mare, proprio come la plastica!” ha dichiarato Rosa Termine.

All’evento hanno preso parte Domenico Fichera della Prefettura, che ha rivolto ai presenti i saluti del Prefetto Giuseppa Scaduto, l’Assessore Comunale Giovanni Contino, che ha portato i saluti del Sindaco Maurizio Dipietro, Rosa Termine, Isabelle Cannarozzo, oltre alle insegnanti: Alessandra Barbera, Antonella Ventura, Antonella Scinardo, Mariateresa Timpanaro, Donatella Alù, Margherita Cimino, Vetri Marisa, Carmela Maimone, Alda Laporta, Evelin Nasca, Adele Tirrito, Maria Scillia, Irene Alcamo, Rosetta Di Giugno e Angela Catania; altresì, hanno partecipato alcune studentesse di Scienze della Formazione Primaria della “Kore”: Elena Barbara, Eliana Fiammetta, Irene Livera, Agnese Perna e Concetta Varsalona.

Alla chiusura della manifestazione, agli alunni partecipanti è stato consegnato un attestato di “Riqualificatore Urbano”.

I rifiuti raccolti sono stati consegnati alla EcoEnnaServizi per essere recuperati e/o correttamente smaltiti.

Il prossimo appuntamento è per il 31 maggio alle ore 10,00 presso la Sala Cerere di Enna, dove si svolgerà la manifestazione conclusiva del progetto “Uso e Riuso: per un ambiente pulito”.