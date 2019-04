Sicilia Antica di Nicosia aderisce all’evento “Operazione Isola Pulita” ripulendo il 4 maggio il sito di Santa Domenica

Condividi l'articolo su:























Dopo il successo dello scorso anno, l’Associazione SiciliAntica organizza la terza edizione dell’evento ambientalista, “Operazione Isola Pulita”, con l’obiettivo di realizzare attività finalizzate a ripulire, valorizzare e conservare i siti di interesse culturale e/o naturalistico presenti nel territorio siciliano.

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio, le sedi locali dell’Associazione, che hanno aderito all’iniziativa, valorizzeranno uno di questi luoghi, ricadente nel territorio in cui operano, per renderlo fruibile dall’intera collettività, all’insegna del senso civico, della socialità e dell’integrazione.

In particolare la sede di Nicosia si occuperà della pulizia e valorizzazione del bellissimo monastero diruto di Santa Domenica in pieno centro storico in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli Testa”.