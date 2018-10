Sicilia Outlet Village “Shopping Destination” per il ponte di Ognissanti

È stato ufficialmente riaperto il tratto autostradale dell’A19 fra Enna e Ponte Cinque Archi in direzione Palermo, dopo la sospensione della viabilità nei giorni scorsi, a causa della necessità di interventi di manutenzione e ripristino della pavimentazione in alcuni tratti.

Una buona notizia per chi intende trascorrere il ponte di Ognissanti scegliendo una gita fuori porta fra le mete culturali e le “shopping destination” dell’Isola. Un lungo weekend a cui Sicilia Outlet Village rende omaggio con un’apertura straordinaria, dalle 10.00 alle 21.00, per ben quattro giornate consecutive, dall’1 al 4 novembre 2018. L’orario esteso permetterà ai numerosi visitatori di poter cogliere ancor di più l’opportunità dei Flash Sales: ogni ora – e solo per quei 60 minuti – in due negozi del Village che cambieranno di volta in volta, sarà applicato un ulteriore sconto del 30% sul prezzo outlet.

Una formula che consente concretamente di accedere in totale convenienza alla qualità dei miglior brand della moda nazionale e internazionale.