Sicilia: quali sono i luoghi di maggior richiamo culturale

Accostare la parola "bellezza" a quella "Sicilia", è quanto di più scontato possa esistere al mondo. La nostra regione, d'altro canto, è densa di luoghi meravigliosi come poche altre zone dello Stivale, ai quali si aggiungono le innumerevoli attrazioni turistiche di grande pregio culturale.

Milioni di turisti, ogni anno, scelgono la Sicilia per trascorrere le proprie vacanze, dove l'accoglienza è una dota insita nel DNA di ogni singolo abitante di questa regione. Vediamo, quindi, quali sono i luoghi di maggior interesse dal punto di vista artistico dei principali capoluoghi siciliani, dove il connubio "storia-fascino" diventa un tutt'uno.

Cosa vedere a Palermo

Il viaggio artistico all’interno della nostra regione parte, per quanto ovvio, dal capoluogo di regione, quella Palermo famosa in tutto il mondo per le tante opportunità turistiche che è in grado di offrire. Dal punto di vista culturale, un luogo di grande interesse è rappresentato dal “Teatro Massimo”, il più grande edificio lirico italiano, il secondo più prestigioso dopo la “Scala di Milano”, il terzo, dimensionalmente parlando, dell’intero Vecchio Continente: stupisce, di conseguenza, che sia stato chiuso per oltre vent’anni, prima di esser tornato fruibile verso la metà degli anni ‘90

Tra i luoghi più belli di Palermo, quello, dati alla mano, che riscontra il maggior gradimento da parte dei turisti è la Cattedrale di Santa Maria Nuova situata nella vicina Monreale, località che fa parte dell’area metropolitana palermitana. L’estrema beltà di questa chiesa è stata sancita, indelebilmente, nel 2015: il Duomo di Monreale è stato dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” da parte dell’UNESCO.

Cosa vedere a Catania

Quanto la musica lirica abbia fatto da colonna sonora nella storia della nostra regione, è testimoniato anche dalla magnificenza del Teatro Massimo Bellini, uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi della città di Catania, tra le più effervescenti dal punto di vista artistico e culturale dell’intera regione.

Quando si visita la città etnea, famosa anche per la presenza del vulcano più alto d’Europa e tra i più attivi in tutto al mondo, non può mancare un salto in Piazza Duomo, dove, oltre a visitare il più imponente luogo di culto cittadino, si può ammirare la “Fontana dell’Elefante”, storico simbolo cittadino. Piazza Duomo, oltretutto, rappresenta il luogo più importante della vita sociale catanese, dove si può giungere dalle principali vie cittadine: Via Etnea, Via Vittorio Emanuele II e Via Garibaldi.

Cosa vedere a Siracusa

Una delle città più belle dell’intera Sicilia, meta attrattiva per turisti provenienti da ogni angolo del mondo, è senza alcun dubbio Siracusa, che offre dei luoghi davvero unici ed incantevoli. Basti pensare, ad esempio, al Parco archeologico della Neapolis, una delle zone archeologiche più vaste dell’intera area mediterranea. Al suo interno è situato il più antico teatro siciliano: il Teatro Greco.

Nella vacanza a Siracusa, però, non può mancare una visita al Duomo di Siracusa, che sorge sulla parte più elevata dell’isola di Ortigia ed è in grado di offrire, specialmente in orario notturno, uno straordinario colpo d’occhio. Essa è la più rilevante chiesa cittadina ed è stata considerata “Patrimonio dell’umanità” da parte dell’UNESCO, ad ulteriore testimonianza dalla grande valenza artistica e storica.

Cosa vedere a Enna e Agrigento

Tra i luoghi di maggiore richiamo, però, la “Valle di Templi” è, senza alcun dubbio, tra quelli che garantiscono alla nostra regione un forte afflusso turistico. Un immenso parco archeologico di ben 1300 ettari dove sorge lo straordinario “Tempio della Concordia”, simbolo dell’intera Agrigento e tra i luoghi maggiormente rappresentativi della Sicilia in tutto il mondo.

Anche la nostra città, da sempre ammirata per l'accoglienza coinvolgente (ma discreta al tempo stesso), offre dei luoghi di forte richiamo culturale, come, ad esempio, il Duomo, il Castello di Lombardia e l'Area archeologica di Mercantina: nella vacanza in terra siciliana, quindi, val la pena trascorrere una giornata ad Enna.

