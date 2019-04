Siglata collaborazione tra Comune di Cerami, “Le Giornate di Davì” e “Impavidarte – La biennale della cultura 2018/2019”

Condividi l'articolo su:























Le Giornate di Davì e il Concorso Artistico Letterario “Impavidarte – la biennale della cultura 2018/2019”, due importanti eventi che hanno animato e animano il calendario culturale del nostro territorio, hanno acquisito un’importante collaborazione. I due eventi, infatti, godranno della sponsorizzazione del Comune di Cerami e, attraverso questa collaborazione, anche della morale sponsorizzazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. È senz’ombra di dubbio un importante risultato che metterà i due eventi in una dimensione più ampia a livello europea, facendo anche conoscere il nostro territorio. Gli organizzatori ringraziano il Comune di Cerami nella persona del sindaco Silvestro Chiovetta e tutta la Sua Amministrazione, per la sensibilità mostrata nei confronti di questi due eventi e per l’importante messaggio di collaborazione che viene lanciato, dove per ottenere importanti risultati c’è bisogno di una rete che connetta tutto il territorio. Attraverso questa collaborazione le due manifestazioni avranno due location, con eventi a Nicosia e Cerami. Tutti noi conosciamo il pregio delle giornate di Davì, giunte alla loro quarta edizione: giorni non stop di eventi culturali con autori di fama nazionale e internazionale (nella precedente edizione, tra gli altri, si è segnalata la presenza di Pietrangelo Buttafuoco, Simona Zecchi, Salvo Vitale e Antonio Ingroia). Il concorso artistico letterario “Impavidarte – la biennale della cultura 2018/2019” è invece più “giovane” ma ha già raccolto un importante risultato riuscendo a registrare ben 881 opere partecipanti e provenienti da tutta Italia e la cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 14 e 15 giugno.

“Siamo molto felici di queste collaborazioni”, dichiara il Sindaco del Comune di Cerami Silvestro Chiovetta “e auspichiamo una sempre più crescente offerta di questi eventi culturali perché la Cultura ci rende liberi ed è un sicuro volano per far ripartire e valorizzare i Comuni come Cerami. Sin dal primo momento del Nostro mandato, io e la mia Amministrazione abbiamo dato un ruolo preminente alla Cultura e diverse sono già le iniziative portate avanti a Cerami. E molte, come vedete già quest’oggi, sono in cantiere.”

“Questi patrocini e sostegni” – dice Aldo La Ganga, fondatore de “Le giornate di Davì” – “sono una forma importante di riconoscimento mediante il quale si è voluto esprimere la simbolica adesione ad un’iniziativa di grande carattere ed importanza per la città di Nicosia, il suo territorio e soprattutto sono un riconoscimento ed un apprezzamento per le sue finalità di particolare valore sociale, morale, culturale ed educativo che la rassegna Le Giornate di DaVì esprime sia a livello nazionale che internazionale.”

“Molti parlano di ruoli, noi parliamo di idee” – aggiunge Alain Calò, segretario e fondatore del Concorso Artistico Letterario “Impavidarte – la biennale della cultura 2018/2019” – “Grazie all’importante sostegno dell’Amministrazione Ceramese e quindi di tutto il Comune di Cerami, siamo riusciti a ottenere questo bellissimo risultato. Questa non è la vittoria mia personale, ma dell’intero concorso: di chi gratuitamente si spende per esso e a tutti gli autori che hanno partecipato. È una vittoria anche per il nostro territorio. Cerami e Nicosia insieme, legati da questi due eventi e da questa collaborazione, hanno creato un Asse culturale che sicuramente porterà meravigliosi risultati. Ringrazio il sindaco Silvestro Chiovetta, e accanto a Silvestro permettetemi di ringraziare tutti gli amici che hanno permesso tutto ciò, ovvero Michele Schillaci, Domenico Proto e Giuseppe Lombardo, per la fiducia concessaci e per questa unione che permetterà di unire le nostre voci in una sola e farci quindi sentire dalla periferia della Storia in cui, purtroppo, la società ci ha relegato, fino al centro dell’Europa. Questo è il sogno che si realizza: il Davide che sconfigge Golia.”