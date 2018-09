Siglata la preintesa del contratto integrativo aziendale tra Asp Enna e i sindacati

Emerge grande soddisfazione fra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISL FP, UIL FPL, FIALS CONFSAL nonché la stragrande maggioranza degli eletti RSU, ben 21 su 24, quindi a schiacciante maggioranza, per la sottoscrizione dei rappresentanti dei lavoratori, della preintesa del contratto collettivo integrativo aziendale in seno all’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

La responsabilità delle organizzazioni sindacali in uno al rispetto ed alla tutela dei lavoratori ha permesso la sottoscrizione della prima ipotesi di contratto integrativo decentrato in Italia in osservanza al nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro comparto sanità.

Responsabilità condivisa dal management aziendale che ha aderito con determinazione e sensibilità propositive al raggiungimento dell’obiettivo che porterà risultati, in termini economici e di valorizzazione professionale, attesi da anni da tutti i lavoratori.

Salina, commissario straordinario dell’Asp di Enna, Cassarà, direttore sanitario aziendale e Lanza, direttore amministrativo, possono fregiarsi di avere concluso la prima preintesa di contrattazione decentrata in Italia, in applicazione al nuovo contratto nazionale del lavoro del maggio 2018, strumento necessario con il quale vengono valorizzati tutti gli istituti contrattuali nel rispetto non solo delle norme di riferimento, ma anche della dignità, sacrificio e professionalità di ogni singolo lavoratore dell’Asp di Enna, chiamato purtroppo a subire da diversi anni continui tagli economici, incertezze e attese di progressione di carriera.

Le organizzazioni stanno pianificando un’assemblea congiunta al fine di informare tutti i lavoratori dei contenuti del nuovo strumento di lavoro che regolerà la loro attività lavorativa e la conseguente erogazione dei benefici economici che contribuirà, anche, alla migliore erogazione dei servizi assistenziali a beneficio dell’utenza dell’Asp di Enna.