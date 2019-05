Simpatica partecipazione del nicosiano Giovanni Venuta alla Corrida su Rai 1 – VIDEO

Condividi l'articolo su:























Tra i tredici concorrenti dell’ultima puntata della Corrida andata in onda il 17 maggio su rai 1, nasce un nicosiano, il 52 enne Giovanni Venuta, molto conosciuto a Nicosia, poiché per anni si è esibito durante le estati nella celebre Corrida nicosiana ed ha partecipato a diverse commedie con le compagnie teatrali locali.

Entrato come sesto concorrente dopo oltre un’ora di trasmissione, Giovanni venuta si è intrattenuto in un simpatico siparietto con il conduttore della trasmissione Carlo Conti scherzando sul suo lavoro di custode comunale del cimitero di Nicosia.

Momento di commozione per Giovanni Venuta quando è stato mandato in onda il saluto del padre in dialetto nicosiano, per ben due volte.

Giovanni Venuta si è esibito in un balletto ed ha sottolineato, poco prima dell’inizio della perfomance che in tutta la sua vita non ha mai preso lezioni di ballo.

L’esibizione si è conclusa con un misto di applausi e fischi ed anche se Giovanni non ha potuto accedere alla finale senz’altro può ritenersi soddisfatto per questa sua prima esibizione su un palcoscenico nazionale riservato ai dilettanti.