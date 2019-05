SIsuonainREte festeggiando Francesco Paolo Neglia, il 22 maggio 300 giovani musicisti al teatro Garibaldi di Enna

Condividi l'articolo su:























Una rassegna musicale al teatro Garibaldi di Enna voluta dalle scuole e dal comune di Enna per i 145 anni della nascita del musicista e compositore ennese Francesco Paolo Neglia (Enna, 22 maggio 1874 – Intra, 31 luglio 1932).

È SIsuonainREte, l’iniziativa di scena domani, 22 maggio, a partire dalle 9 e per l’intera mattinata, che richiama sul palco 300 giovani musicisti allievi degli istituti comprensivi a indirizzo musicale di Enna e provincia e del liceo musicale di Enna.

La rassegna è promossa come momento di incontro e condivisione musicale e culturale tra giovani musicisti dalla rete interprovinciale di scuole “Musica Insieme”, di cui è scuola capofila l’istituto di istruzione superiore “Napoleone Colajanni” di Enna, indirizzo liceo musicale, diretto da Maria Silvia Messina. Della rete, creata con l’obiettivo di promuovere e sostenere la cultura dell’educazione e pratica musicale e costituire e coordinare una Orchestra giovanile tutta ennese, fanno parte gli istituti comprensivi ennesi De Amicis, Neglia-Savarese e Santa Chiara e gli istituti comprensivi San Giovanni Bosco di Barrafranca, Filippo Cordova di Aidone, Enrico Fermi di Catenanuova, Cascino-Falcone e Roncalli-Chinnici di Piazza Armerina, Vincenzo Guarnaccia di Pietraperzia, Ingrassia di Regalbuto, De Simone di Villarosa e Mazzini di Valguarnera.

In occasione dell’anniversario della nascita di Neglia, lo staff del comune di Enna nella giornata di domani aprirà al pubblico la Sala Neglia, nel foyer del teatro Garibaldi, scrigno di cimeli del noto musicista ennese (tra i quali il suo pianoforte e il suo violino).

Sul palco, previsti gli interventi di 300 giovani allievi musicisti provenienti da 15 scuole ennesi e non, che presenteranno un repertorio vario, con musica di tutti i generi e di tutti gli stili con ensemble di fiati, chitarre, polistrumentali e cori. Oltre ai tanti talenti ennesi, saranno presenti musicisti in erba di Aidone, Barrafranca, Catenanuova, Piazza Armerina, Villarosa, Mirabella Imbaccari e San Michele di Ganzaria.

“Fortemente voluta per il secondo anno di seguito, questa rassegna si sta trasformando in un punto di riferimento per la musica a Enna – ha spiegato la dirigente scolastica Maria Silvia Messina, a capo dell’istituto Napoleone Coaljanni – la coincidenza dell’anniversario di nascita di Neglia non fa che segnare l’importanza della cultura musicale in una realtà che tanto sta crescendo in questo ambito. Nei prossimi anni sono certa che raccoglieremo ottimi frutti da questa abbondante semina”.