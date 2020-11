SONDAGGIO: Secondo voi in questo stato d’emergenza sanitaria le scuole andrebbero chiuse fino al 3 dicembre?

Condividi l'articolo su:























L’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova il mondo della scuola. In provincia di Enna diversi sindaci hanno chiuso per un breve periodo le scuole per le operazioni di sanificazione e disinfestazione. Alcune classi sono state chiuse per la positività di alunni e docenti. I 21 sindaci del distretto sanitario dell’Asp di Enna hanno chiesto di chiudere tutte le scuole fino al 3 dicembre, ma senza il parere positivo dell’Azienda i sindaci hanno le mani legate e pur essendo la massima autorità sanitaria nel loro territorio rischiano uno scontro istituzionale con Stato e Regione.

In genere chi è favorevole vuole salvaguardare innanzitutto la salute dei piccoli alunni, mentre chi è contrario alla chiusura pensa che un provvedimento di questo genere possa portare danni alla didattica.

Il seguente sondaggio non ha alcun carattere scientifico, ma serve solo per far capire quale sia l’opinione dominante in questo preciso momento storico.

Il sondaggio rimarrà aperto fino alla mezzanotte del 15 novembre,

