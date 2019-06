Sospensione fornitura idrica il 6 giugno nei Comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera

Condividi l'articolo su:























Siciliacque comunica che a partire dalle ore 8 circa del 6 giugno sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa Basso a valle del partitore “Salvatorello”, per consentire l’esecuzione di un intervento di riparazione atto ad eliminare una grossa perdita verificatasi in contrada Policarini in territorio di Enna.

Di conseguenza sarà sospesa la fornitura idrica ai Comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe.

La normale fornitura sarà ripristinata entro le ore 9 del 7 giugno.