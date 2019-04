Sostegno dell’Udc dopo la nomina del presidente della SRR di Enna Francesca Draià

“A nome mio personale e dei vertici dell’Udc ennese tutto, sono ad esprimere vivo compiacimento per la speciale individuazione di Francesca Draià alla presidenza della Srr, nonché per il ruolo di vice-presidente assegnato a Fabio Accardi.

L’attribuzione del delicato e difficile ruolo a Francesca è, altresì, motivo di soddisfazione per la qualità ed i contributi che le donne del nostro territorio sono in grado di esprimere, permeando l’attività politico-gestionale, di cui necessita l’Ente, della dinamicità, competenza ed onestà intellettuale che contraddistinguono il sindaco di Valguarnera.

A lei, come all’intera comunità di genere femminile, è rivolta la massima attenzione del partito che mi pregio rappresentare sul territorio, sicuro del successo delle iniziative con le quali si coniugano i precetti in radice dell’Udc ed il non rinunciabile contributo delle donne.

Congratulazioni, quindi, agli amici Francesca e Fabio, ed auguri di sereno e proficuo lavoro, impegnati con il significativo contributo del sindaco Barbera, sapranno realizzare gli auspici che il governo regionale ha posto, per la soddisfazione delle istanze della nostra Provincia, attesa la manifestata attenzione all’ascolto, alle istanze dei cittadini ed alle esigenze del territorio garantite da tempo dall’assessorato regionale ai Rifiuti, guidato da Alberto Pierobon“. Lo comunica il Commissario dell’Udc ennese Andrea Maggio.

Soddisfazione per l’incarico giunge pure dal coordinatore politico regionale dell’Udc Decio Terrana “Un sincero augurio al sindaco Draià per l’incarico assunto – ha detto Decio Terrana – sosterremo Francesca Draià nelle sedi istituzionali e siamo sicuri che farà il possibile per dare le giuste soluzioni alle problematiche di un settore particolarmente delicato ma che necessita di attenzione e operatività“.