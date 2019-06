Sottoscritta convenzione tra Asp di Enna e Federfarma per prenotazioni Cup

Condividi l'articolo su:























Sottoscritta la convenzione tra la Federfarma di Enna, associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Enna, e l’Azienda Sanitaria Provinciale per le attività di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali tramite il sistema di Web Cup.

L’accordo, operativo dal 3 giugno ‘19, rientra tra le iniziative che l’Azienda Sanitaria sta realizzando per garantire all’utenza svariate modalità di prenotazione e pagamento ticket per snellire le procedure.

A breve, partirà, infatti, il nuovo sistema di prenotazione on line che permetterà di accedere al sistema attraverso la connessione al web. Altre azioni sono in itinere e l’accordo con i farmacisti della provincia di Enna è un ulteriore tassello che contribuirà alla piena efficienza del nuovo Cup dell’ASP di Enna.

La normativa, in questo caso il Decreto Legislativo n. 153/2009 e il Decreto Assessoriale n. 1857/17, prevedono infatti: “…l’effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino…”.

In seguito alla formale richiesta di adesione, con comunicazione di accettazione di tutte le clausole convenzionali, le Farmacie metteranno a disposizione dei propri Assistiti le attrezzature e tutto il supporto necessario allo svolgimento del servizio Cup informatizzato.

La convenzione è stata sottoscritta dal direttore generale dell’Asp di Enna, Francesco Iudica, e dal presidente della Federfarma, Giorgio Scollo, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Prenotare gli esami e le visite specialistiche in farmacia, e pagare il relativo ticket, significa fornire al cittadino una possibilità in più per evitare le file ed usufruire del servizio durante le gli orari di apertura delle farmacie, dislocate in maniera capillare sul territorio. Il servizio si inserisce fra le attività previste dal decreto dell’Assessorato Regionale della Salute del 26/09/2017 che, recependo il d.lgs n 153 del 2009, attribuisce alle farmacie la possibilità di erogare servizi socio-sanitari a favore della collettività, oltre alla tradizionale dispensazione del farmaco.

Ringrazio L’ASP e per essa il direttore generale Iudica per la condivisione del progetto e assicuro la disponibilità delle farmacie per altre attività legate alla salute pubblica come, per esempio, la prevenzione oncologica”.

Il dottore Francesco La Tona, Direttore dell’U.O.C. Assistenza Specialistica R.P. e Cup, afferma che: “La convenzione con Federfarma, per la partecipazione delle Farmacie al sistema di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, rientra nell’insieme degli interventi promossi per il miglioramento dell’interfaccia Azienda/Utente. Il servizio presso le Farmacie aderenti avrà un costo a carico dell’utente, per cui tale modalità di prenotazione sarà complementare e non sostitutivo di quello normalmente posto a carico dell’Azienda Sanitaria attraverso il call center e gli sportelli fisici.”

nella foto: il presidente Federfarma, Giorgio Scollo, il vicepresidente Massimiliano Genco, il Responsabile Farmacie Rurali, Ernesto Pesco; per l’ASP il Direttore Generale, Francesco Iudica, il responsabile Medicina Specialistica e CUP, Francesco La Tona, e il responsabile Gestione Tecniche Informatiche, Ciro Viscuso.