Sperlinga, approvato dall’amministrazione comunale un progetto per valorizzare il bosco di Sperlinga-Alto Salso

Con una delibera di giunta, il Comune di Sperlinga ha approvato il progetto redatto dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale per partecipare al bando Po Fesr Sicilia 2014/2020 Asse 6 Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”.

Il progetto è stato presentato per il “Bosco di Sperlinga-Alto Salso” e prevede lavori di messa in sicurezza della casa del bosco, la realizzazione di aree attrezzate e percorsi naturalistici.

“Una visione di insieme, proiettata nella realizzazione di un percorso virtuoso di integrazione dei preziosi beni naturalistici e storici di cui siamo in possesso. – afferma il sindaco di Sperlinga Pino Cuccì – Bisogna seminare per raccogliere, noi lo stiamo facendo, per creare condizioni di sviluppo sostenibile del nostro contesto socio economico”.

