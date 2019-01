Sperlinga, avviata l’assistenza economica finalizzata per soggetti economicamente disagiati

Per il secondo anno consecutivo l’assessore ai servizi sociali e vice sindaco del Comune di Sperlinga, Mary Zingale, ha avviato le procedure per il programma di assistenza economica finalizzata. Il programma è stato approvato dalla giunta comunale di Sperlinga il 28 dicembre 2018.

Con l’assistenza finalizzata il Comune di Sperlinga intende sostenere singoli soggetti in stato di povertà, con significativi problemi di disoccupazione e che si trovino in uno stato di forte disagio economico.

Nel mese di luglio 2017 il consiglio comunale di Sperlinga aveva approvato il regolamento per l’erogazione di servizi assistenziali economici e l’articolo 7 prevede l’assistenza economica finalizzata.

Il progetto è rivolto a persone residenti nel Comune di Sperlinga, che siano prive di occupazione, comprese in una fascia d’età tra i 25 ed i 40 anni e in possesso di un Isee non superiore a 8.000 euro. Il servizio è previsto per quattro beneficiari per la durata di otto mesi ciascuno. Riceveranno un sussidio di 400 euro mensili per 20 ore di lavoro settimanali da svolgersi per cinque giorni la settimana.

In cambio i soggetti che riceveranno l’assistenza dovranno impegnarsi in servizi organizzati dall’amministrazione comunale: custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali, salvaguardia e manutenzione del verde pubblico.

Non si tratta di un rapporto di lavoro determinato o indeterminato, ma semplicemente di un’attività occasionale in favore della collettività e per aiutare coloro che per l’età sono fuori dal mercato del lavoro e fanno fatica a trovare una collocazione lavorativa stabile. Il compenso ricevuto ha la natura di sussidio e non di compenso.

Gli interessati possono presentare presso il Comune, entro le ore 14 del 18 gennaio 2019, la domanda per accedere al servizio, allegando una fotocopia del documento d’identità valido, l’attestazione Isee e il certificato medico di sana e robusta costituzione.