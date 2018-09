Sperlinga, dieci giovani verranno selezionati per il Servizio Civile

Anche quest’anno il Comune di Sperlinga ha attuato due progetti che vede coinvolti dieci giovani volontari di ambo i sessi, dì età compresa tra i 18 ed i 28 anni, che potranno accedere al Servizio Civile Nazionale, percependo per un anno un compenso di 433,80 euro mensili.

Quattro di questi giovani saranno impiegati nel progetto “Terza Età” e per un anno si occuperanno di sostegno e assistenza anziani.

Altri sei giovani saranno impiegati nel progetto “Arte, storia e cultura” e si occuperanno della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e museale.

Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 28 settembre presso la sede del Comune di Sperlinga in via Salita Municipio 2.