Sperlinga, l’amministrazione comunale ha annullato tutte le manifestazioni dell’Estate Sperlinghese 2020

L’amministrazione comunale di Sperlinga ha deciso di annullare tutte le manifestazioni pubbliche estive, per rispettare la sofferenza subita dalla nostra nazione, per onorare la memoria delle vittime di questa pandemia e per evitare occasioni di assembramento che possano favorire la recrudescenza del picco epidemico.

Non ci sarà la manifestazione della Dama dei Castelli di Sicilia, la rassegna teatrale del “Teatro in Fortezza” e tutte le innumerevoli manifestazioni che hanno caratterizzato e arricchito le estati sperlinghesi degli ultimi anni.

“Utilizzeremo le risorse per arricchire ed abbellire il nostro patrimonio storico paesaggistico e per dare un concreto aiuto a chi ha bisogno. Sperlinga risorgerà più forte e bella di prima come la “Potente Tebe” descritta da Elio Vittorini”, afferma in suo comunicato il sindaco di Sperlinga Giuseppe Cuccì.

