Sperlinga, per la rassegna “Teatro in Fortezza” il 28 luglio in scena “Aquiloni”

Continua la rassegna Teatro in Fortezza al Castello di Sperlinga, con lo spettacolo teatrale Aquiloni, vincitore del premio Nazionale Teatro Città di Leonforte 2017, regia di Nicola Alberto Orofino, con Francesco Bernava e Alice Sgroi, produzione MezzarARIA Teatro, che andrà in scena sabato 28 luglio, alle ore 21.00.

Aquiloni apre il percorso di Voci Contemponanee, con cui si cerca di puntare il riflettore sul valore della drammaturgia contemporanea nata dal lavoro di gruppo, in linea con le nuove frontiere del Teatro Europeo.

Aquiloni racconta l’incontro di due anime eccezionali. Si chiamano Salvatore detto Salvo e Maria detta Maddy. Un uomo e una donna, non come tanti. Salvatore detto Salvo è un nullafacente, figlio di una suora, vive in un convento. È fortunato, trova banconote e monete ogni giorno per strada, e per questo non ha bisogno di lavorare. Maria detta Maddy è una prostituta, ama la musica, ha una figlia che si chiama Angela, le storie dei suoi clienti sono la sua vita. Un uomo e una donna distanti… ma solo in apparenza, distanti solo se si collocano all’interno di disinvolti schemi tradizionali. Due anime che si dipanano in una storia (incontro) impregnata di riferimenti letterari e spirituali, musicali e religiosi. Echi che sono inevitabili quando l’incontro è memorabile. Marinella, Violetta e Alfredo, Maddalena e Gesù, Rose e Jack riaffiorano nella memoria di Salvo e Maddy con l’errata consapevolezza dell’estraneità…

Aquiloni è contemporaneamente una storia antichissima e nuovissima, religiosa e carnale, di terra e di aria, di acqua e di vino, di freddo intenso e di caldo afoso, di vodka e coca cola… Aquiloni è la storia di un incontro tra un uomo e una donna che nascondono un segreto più potente della vita e della morte, più emozionante dell’amore, più doloroso di un parto… Salvatore detto Salvo e Maria detta Maddy sono due anime leggerissime, eppure rimangono più pesanti dell’aria, ambiscono al cielo ma rimangono legati alla terra, per volare hanno bisogno di sfruttare la forza dolorosa del distacco… Salvatore detto Salvo e Maria detta Maddy vagano su questa terra come due aquiloni… che leggerissimi rimangono più pesanti dell’aria, ambiscono al cielo ma sono legati alla terra attraverso un filo, volano ma solo sfruttando la forza generata dal vento…

AQUILONI

Regia : Nicola Alberto Orofino

con Francesco Bernava – Alice Sgroi

Assistente alla regia: Gabriella Caltabiano

Scene: Arsinoe Delacroix

Costumi: Laura Lucia Lazzaro

Foto di scena: Gianluigi Primaverile

Produzione: MEZZARIA TEATRO in collaborazione con SENZA MISURA TEATRO