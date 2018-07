Sperlinga, si dimette dalla carica di consigliere comunale il vice sindaco Mary Zingale

Dopo un anno dalle elezioni amministrative del giugno 2017, che vide vincere la lista “Sperlinga nel cuore” a sostegno del sindaco Giuseppe Cuccì, arrivano le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Mary Zingale, attuale vice sindaco ed assessore ai servizi sociali del più piccolo Comune dell’ex provincia di Enna. L’ex consigliere comunale Mary Zingale fu eletta il 12 giugno 2017 raccogliendo il maggior numero di preferenze, ben 143, nella lista “Sperlinga nel cuore”. Mary Zingale continuerà la sua attività amministrativa per il Comune di Sperlinga, conservando le deleghe assegnategli dal sindaco Giuseppe Cuccì.

Si legge nella motivazioni inviate da Mary Zingale al presidente del consiglio comunale: “Ricoprendo anche il ruolo di assessore e vice sindaco di questo Comune, adesso ritengo inopportuno continuare l’accentramento di più cariche politiche ma soprattutto, ritengo rispettoso (dopo aver fatto esperienza all’interno del consiglio comunale) dare la stessa opportunità ad altri, poiché credo che tutti i componenti della lista abbiamo contribuito insieme alla vittoria delle elezioni. Essendo importante e determinante la carica di consigliere comunale, sono confortata dalla certezza che chi mi sostituirà sarà all’altezza di coprire questo ruolo e si spenderà per il bene del paese. Sono stata orgogliosa e lusingata di aver ricoperto questo ruolo e di essermi impegnata, nel dare il mio contributo a questa importante assemblea elettiva. – conclude l’ex consigliere – Ringrazio il sindaco per la fiducia che sin dall’inizio ha posto in me e continua ad avere, i colleghi consiglieri con cui ho condiviso questa meravigliosa esperienza ed i miei 143 elettori che grazie alla loro preferenza e alla loro fiducia hanno permesso che raggiungessi questo ottimo risultato e che ricoprissi questa importante carica. Adesso più che mai continuerò a ricoprire il mio ruolo di amministratore del paese con più voglia, passione, determinazione e grinta”.

Il nuovo consigliere che prende il posto della dimissionaria Mary Zingale è Giovanni Guglielmo che alle elezioni raccolse 31 preferenze, la surroga è avvenuta il 12 giugno.