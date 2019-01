Stipulata dal Comune di Nicosia la convenzione con l’associazione Erei per presentare due progetti per il servizio civile nazionale

Anche per il 2019 la giunta comunale di Nicosia ha rinnovato la stipula della convenzione con l’associazione Erei di Troina per la redazione e presentazione di progetti legati al servizio civile.

La legge 64/2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, il Comune di Nicosia è un ente accreditato di quarta classe, regolarmente iscritto all’albo degli enti di servizio civile nazionale, in pratica secondo questa classe di accreditamento il Comune può attuare da 1 a 5 progetti ed impegnare fino a 20 persone. Gli enti che promuovono il servizio civile e chiedono l’iscrizione alla quarta classe devono provvedere alla nomina delle figure professionali necessarie, compreso un operatore locale di progetto per ogni sede locale accreditata alla progettazione, devono inoltre provvedere alla pubblicizzazione dei progetti, al reclutamento e alla selezione dei candidati, alla formazione dei volontari, al monitoraggio e a quant’altro specificato nel progetto d’attuazione, oppure possono acquisire i sistemi di gestione del servizio civile da un ente di prima classe, come nel caso della convenzione appena stipulata.

Il sindaco di Nicosia ha sottoscritto questo accordo con l’associazione socio-culturale Erei di Troina, ente di prima classe, esperta nei sistemi di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e valutazione, che negli anni ha supportato diversi comuni nella presentazione con esito favorevole di progetti per il servizio civile.

Il Comune di Nicosia intende presentare due progetti, avvalendosi della professionalità di questa associazione, il costo del servizio stabilito nella convenzione è di 10 mila euro ed è rapportato al numero di progetti che saranno redatti, presentati ed approvati. In ogni caso, secondo la convenzione stipulata, nessun compenso è previsto nel caso di non approvazione dei progetti. Se invece sarà approvato un solo progetto all’associazione verrà corrisposto un compenso di 7000 euro.