Tennis, gli under 12 del Nicosia Tennis Club ad un passo dalla vittoria contro il Golden Caltanissetta

Incontro spettacolare tra il Nicosia Tennis Club e il Golden Caltanissetta nel campionato under 12 maschile, vinto nel doppio decisivo dalla squadra nissena.

Il primo a scendere in campo per il Nicoisa Tennis Club è stato Francesco Castelli, che alle sua prima esperienza agonistica mette il cuore, ma è costretto a cedere al più esperto Di Benedetto. Nel secondo singolare il nicosiano Manuel Chiovetta è artefice di un incontro entusiasmante, dopo aver perso il primo set per 6-4, compie una rimonta da vero campione e chiude in suo favore per 6-0 6-3. Nel doppio decisivo Manuel Chiovetta e Fabio Amoruso cedono per 6-2 6-3 alla coppia nissena.