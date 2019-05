Tennis, inaspettata sconfitta per le ragazze del Nicosia Tennis Club

Condividi l'articolo su:























Le ragazze del Nicosia Tennis Club si fanno sorprendere in casa, al Twins Sport Village, dal Tennis Club Calascibetta e subiscono una sconfitta per 3 a 0.

Il primo incontro vede impegnata Vanessa La Greca opposta a Riccobene, che dopo un incontro di quasi tre ore è costretta a cedere solo al terzo set per 6-2. Nel secondo singolare scende in campo Giulia Liardi che, anche a causa della tensione accumulata nel match della compagna, non riesce ad entrare in partita e cede per 6-2 6-2. Nel doppio Rita Vassallo e Federica Drago, nonostante il risultato acquisito, cedono per 6-3 6-4.

Nel campionato maschile rinviati per maltempo entrambi gli incontri delle squadre A e B del Nicosia Tennis Club, impegnate in trasferta.