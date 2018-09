Tennis, netta vittoria del Nicosia Tennis Club sul Sunshine Trapani

Netta affermazione nel primo incontro del tabellone regionale di serie D3 per il Nicosia Tennis Club, la squadra maschile ha letteralmente dominato il match di andata al Twins Sport Village vincendo tutti gli incontri.

Marco Servillo è stato il primo a scendere in campo, lasciando solo due games al giovane trapanese chiudendo per 6-1 6-1. Contemporaneamente il gemello Mauro Servillo chiude il secondo match in suo favore con il punteggio di 6-2 6-1. Il terzo a scendere in campo è stato Daniele Gaglione che ha sconfitto in due set per 6-3 6-2 il suo diretto avversario. Il doppio finale giocato dai gemelli Servillo è terminato con un perentorio 6-1 6-0 in loro favore.

Il ritorno è previsto domenica 30 settembre a Trapani, basterà solo un incontro vinto dal Nicosia Tennis Club per superare il turno ed affrontare la vincente tra Modica e Città di Favara, incontro che determinerà la promozione in serie D2.