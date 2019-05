Tennis, strepitosa vittoria per il Nicosia Tennis Club nell’esordio del campionato D3

Condividi l'articolo su:























Partenza a razzo per la squadra B del Nicosia Tennis Club nella prima giornata del campionato a squadre D3. La squadra nicosiana al Twins Sport Village si è imposta per 4-0 sulla Snoopy Enna.

La squadra nicosiana all’esordio assoluto in serie D riesce a vincere tutti gli incontri. Il primo a scendere in campo è Dario Cifalà che si sbarazza facilmente di Lo Giudice. Il secondo singolare vede in campo uno spumeggiante Vincenzo Spedale che regola con un 6/3-6/3 l’ennese Saimbene; sul 2/0 scende in campo Silvano Cacciato (al suo esordio assoluto in competizioni agonistiche) e dopo una partita esemplare guadagna la sua prima vittoria imponendosi in due set per 6/2-6/4.

La vittoria del doppio giocato dalla coppia Valerio Chiovetta/Renato Di Stefano è il completamento di una domenica incredibile per i tennisti nicosiani che, nonostante la poca esperienza, riescono a balzare al primo posto in classifica.