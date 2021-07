Tg Economia – 6/7/2021

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 6 Luglio 2021





In questa edizione:

– In crescita le entrate tributarie nel 2021

– Milano Wine Week 2021 punta sulla tecnologia

– 4 milioni per il Piano annuale del turismo nelle Marche

– Il faro del fisco sulle false fatturazioni

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

