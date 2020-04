TIM attiva la banda ultralarga nelle “aree bianche” di 66 comuni della Sicilia, Assoro e Villarosa in provincia di Enna

Condividi l'articolo su:























TIM accelera sullo sviluppo della banda ultralarga in Sicilia avviando un importante piano che già da oggi rende disponibili i collegamenti in fibra ottica nelle “aree bianche” di 66 comuni distribuiti sull’intero territorio regionale, che aumenteranno progressivamente nel corso delle prossime settimane, attraverso l’accensione di 313 armadi stradali collegati alla rete FTTC (Fiber to the cabinet).

L’iniziativa, che rientra nell’ambito di un importante programma nazionale, ha l’obiettivo di dare attuazione alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali Istituzioni e Autorità del Paese. In particolare, con riferimento all’articolo 82 del decreto “Cura Italia” per l’emergenza Covid-19, all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio e alle misure urgenti di Agcom riguardanti i servizi a banda larga e ultralarga. Un insieme di misure rivolte agli operatori con la richiesta di adottare tempestive iniziative atte a potenziare le infrastrutture di rete e a garantirne il funzionamento e l’operatività migliorandone la disponibilità, la capacità e la qualità, consentendo inoltre di rafforzare la rete gestendo i picchi di traffico di questa fase.

I 66 comuni della Sicilia già oggetto di questo intervento sono così distribuiti a livello delle singole province: Palermo 16, Agrigento 7, Caltanissetta 2, Catania 7, Enna 2, Messina 27, Siracusa 1 e Trapani 4. TIM, sulla base del programma di copertura, ha già “acceso” i servizi a banda ultralarga nei comuni che rientrano nella prima tranche di interventi, rendendoli disponibili sia alla clientela retail, sia a quella wholesale.

Grazie a questo importante programma infrastrutturale, un sempre maggiore numero di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, è abilitato ai servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps per soddisfare la crescente domanda di connettività nelle zone rurali e a bassa densità abitativa del Paese, anche nell’ottica di sostenere lo Smart working.

Per assicurare connessioni ultrabroadband nei comuni non ancora raggiunti dalla fibra, inoltre, TIM conferma il proprio impegno per la diffusione di connessioni ultrabroadband grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Questo l’elenco dei comuni interessati dagli interventi nelle aree bianche

Provincia di Palermo: Bolognetta, Cerda, Giardinello, Gratteri, Lascari, Mezzojuso, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Pollina, Prizzi, San Cipirello, Sclafani Bagni, Torretta, Valledolmo, Villafrati

Provincia di Agrigento: Agrigento, Alessandria della Rocca, Calamonaci, Cammarata, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina

Provincia di Caltanissetta: Montedoro, Serradifalco

Provincia di Catania: Aci Bonaccorsi, Belpasso, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Mazzarrone, Nicolosi, Valverde

Provincia di Enna: Assoro, Villarosa

Provincia di Messina: Alì Terme, Brolo, Capri Leone, Castell’Umberto, Francavilla Di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Graniti, Librizzi, Longi, Mandanici, Merì, Militello Rosmarino, Nizza Di Sicilia, Pagliara, Piraino, Roccalumera, Roccavaldina, San Piero Patti, Santa Marina Salina, Sant’Alessio Siculo, Sant’Angelo di Brolo, Saponara, Spadafora, Ucria, Valdina, Venetico

Provincia di Siracusa: Buccheri

Provincia di Traponi: Gibellina, Salemi, Santa Ninfa, Vita

