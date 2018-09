Torna a Nicosia Area Sanremo Tour

Torna a distanza di un anno a Nicosia il 12 settembre alle 21.30 in piazza Garibaldi, “Area Sanremo Tour”, l’unico concorso ufficiale per aderire ad Area Sanremo, il quale dà diritto ad accedere al Festival di Sanremo. Si tratta di una prima selezione, che avverrà in 100 città d’Italia e riservata all’area giovani.

La tappa è patrocinata dal Comune di Nicosia, con l’organizzazione della locale delegazione di Confcommercio.

Presenterà la serata Valentina D’Alessandro protagonista lo scorso anno della tappa a Nicosia e semifinalista nazionale insieme a Greta Alessi e Salvo Calandra.

Coloro che risulteranno idonei alla prima fase eliminatoria potranno iscriversi alla fase finale regionale-interregionale.