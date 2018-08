Torna il 23 e 24 agosto il “Nicosia Beer Festival”

Dopo il grande successo degli scorsi anni, il 23 e 24 Agosto ritorna il “ Nicosia Beer Festival” alla sua IV Edizione. Gli organizzatori della serata sono: Birrificio 24 Baroni, Georgia Lo Faro Eventi, Chiosco Bar, Colorado Bar e Kompu Grafica.

La birra è aggregante, fa parte di un momento di condivisione e partecipazione.

Cinque esperti (un sociologo dei consumi, un dietologo, un sommelier, un foodblogger, e un nutrizionista) hanno individuato un insieme di fattori sociali e culturali alla base del successo della cosìdetta “bionda”: è la birra della socializzazione e insieme risponde alle richieste di consumatori sempre più attenti a una dieta equilibrata e leggera. Adatta a tutte le occasioni, per uno spuntino veloce, in famiglia o in mezzo agli amici la birra piace a uomini e donne, nei piccoli centri e nelle grandi città, è, come dice Ferraresi, professore di sociologia dei consumi, “un vero amore democratico e trasversale”.

L’evento vuole essere soprattutto una valorizzazione enogastronomica del territorio, in quanto sarà presente una delle più importanti start up della città: il birrificio 24 Baroni.

La manifestazione vivrà il momento clou in piazza Santa Maria di Gesù, dove ogni sera, tra gli stand per la degustazione della birra e dei prodotti tipici locali si esibiranno sul palco band musicali, dj ed animatori che coinvolgeranno il pubblico di ogni fascia d’età, perché vogliamo sottolineare che si tratta di un evento per tutti: famiglie, giovani, anziani…

Di seguito il programma:

Giovedì 23 Agosto alle ore 20.00,in Viale Vittorio Veneto si terrà l’esposizione dei veicoli storici ed il raduno dei Baroni Moto Club Nicosia. A seguire lounge music con il Dj Mirko Di Marco e giochi a tema con gli animatori.

Venerdì 24 Agosto alle ore alle ore 20.00, giochi a tema con gli animatori, dance music con il Dj Mirko Di Marco e dulcis in fundo i Voodo Bros che ci coinvolgeranno con il loro ritmo Roots and Blues.

Le due serate saranno in diretta su Radio Studio 2 che arricchiranno il festival con simpatiche interviste.

Per info: 333 333 7393