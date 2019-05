Condividi l'articolo su:























Per la presenza di un veicolo in fiamme, il traffico sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente bloccato, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Mulinello ed Enna.

Sul posto sono presenti gli uomini di Anas, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco, che stanno già provvedendo allo spegnimento delle fiamme.