Tre cantanti nicosiane e due agirine alle finali di Caorle del Festival Show Casting 2019

Condividi l'articolo su:























Può andare sicuramente fiera Ilenia Faro delle sue allieve qualificatesi per le finali del celebre Festival Show Casting 2019, che si svolgeranno il 3, 4 e 5 maggio a Caorle, in provincia di Venezia, Si tratta dell’annuale contest di Festival Show, giunto alla ventesima edizione, che seleziona dodici nuovi talenti, ai quali spetterà l’onore di condividere il palco della prestigiosa kermesse itinerante, organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, con i big della musica.

Sul palco della kermesse musicale si esibiranno le nicosiane Marta Bertocchi, Elena Campione e Maria Bruno, allieve dell’accademia musicale All Music di Nicosia e le agirine Maria Guarnaccia e Giusy Palazzolo, dell’associazione musicale Ritmo Libero di Agira, nella quale l’insegnante di canto è sempre Ilenia Faro.

Da gennaio ad oggi, sono state trenta le tappe delle audizioni di Festival Show Casting 2019 su tutto il territorio italiano, da Milano a Palermo, da Gorizia a Bologna, da Roma all’Isola d’Elba, passando per Teramo, Taranto, Pisa, Padova e tante altre città, alla ricerca dei migliori talenti. Le cinque ragazze hanno affrontato le audizioni per accedere alla finale di Caorle per partecipare al Festival Show insieme ad altri loro compagni d’avventura e solo loro sono riuscite a qualificarsi.

Le ragazze saranno accompagnate dalla loro insegnante Ilenia Faro e da Filippo Ceraolo, con il quale Ilenia con la propria accademia ha creato un rapporto di collaborazione artistica da un anno, cercando di spingere i ragazzi sempre verso eventi musicali che li aiutano a confrontarsi con realtà musicali difficili e allo stesso tempo divertenti. Ceraolo con la sua associazione Astracantha ha prodotto, registrato, mixato e masterizzato il video dei due brani inediti di Elena Campione e Marta Bertocchi.

Fitto il programma che attende le giovani cantanti della provincia di Enna, il 3 e 4 maggio presso la Scuola Paul Jeffrey all’interno della “Casa della Musica” si terranno i provini dei 200 candidati semifinalisti.

Solo 12 giovani si aggiudicheranno la possibilità di esibirsi sul palco di Festival Show 2019, che partirà da Padova il 30 giugno per concludere la stagione nella splendida Piazza Unità d’Italia a Trieste il 7 settembre. 30 giovani finalisti si contenderanno questa possibilità domenica 5 maggio in Piazza Matteotti (dalle ore 15.00). La finale sarà condotta da Hoara Borselli, elegante showgirl, conduttrice televisiva e attrice, oggi anche speaker radiofonica e titolare di un brand di abbigliamento. Questa la giuria d’eccezione che sarà presente in piazza: Mario Luzzato Fegiz, decano dei critici musicali italiani, collaboratore storico del Corriere della Sera, critico musicale e saggista, con frequenti impegni radiotelevisivi; Marco Masini, trent’anni di carriera e milioni di album venduti in tutto il mondo; Omar Pedrini, cantautore e docente dell’Università Cattolica di Milano, ex-leader dei Timoria, icona del rock italiano; Rossana Casale, cantante, insegnante universitaria e vocal coach che ha collaborato con Riccardo Cocciante, Mina e Vasco Rossi. Ci saranno anche Fausto Cogliati, produttore che ha lavorato con artisti come Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, Francesca Michielin, J-Ax, Fedez, i Club Dogo e gli Articolo 31, e Mauro Paoluzzi, compositore, arrangiatore, produttore discografico, batterista e chitarrista che ha collaborato con Antonello Venditti, Mango, Gianna Nannini e i Bluvertigo.

Il Festival Show è giunto alla ventesima edizione, una storia entusiasmante fatta di volti celebri, di sorrisi, di applausi ma anche di impegno e fatica per poi, alla fine, affacciarsi ogni sera su piazze gremite. Dagli inizi nelle piazze di provincia nel 2000, da un’idea di Roberto Zanella, editore del più potente network radiofonico del nord Italia, Festival Show è arrivato a conquistare prima l’Arena di Verona, dove si è svolta per quattro anni la finale, e dall’anno scorso la storica Piazza Unità d’Italia a Trieste, la piazza più grande d’Europa affacciata sul mare.