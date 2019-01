Trentacoste (M5S): “Stanziati oltre un milione di euro per 18 comuni della provincia di Enna”

“Con la Legge di Bilancio abbiamo stanziato 394 milioni di euro per tutti i Comuni italiani sotto i 20 mila abitanti. Anche 18 Comuni della provincia di Enna potranno beneficiarne, parliamo di circa 1.170.000 euro; contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale”. A darne notizia è il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste. “Il decreto – continua il senatore – è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno e adesso, tutti i comuni che vorranno beneficiarne, sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019, pena la revoca del finanziamento”.

Il parlamentare Cinquestelle espone nel dettaglio le cifre, comune per comune: “I finanziamenti maggiori andranno ai Comuni di Barrafranca, Leonforte e Nicosia, per quasi 100.000,00 euro. Seguono Assoro, Centuripe, Pietraperzia, Regalbuto, Valguarnera, Agira e Troina, a cui saranno assegnati circa 70.000,00 euro. Si attesta intorno ai 50.000,00 euro la somma destinata ai Comuni di Nissoria, Gagliano Castelferrato, Calascibetta, Catenanuova, Aidone e Villarosa. Infine, i Comuni di Sperlinga e Cerami riceveranno un contributo che si aggira sui 40.000,00 euro”.

La cifra esatta sarà comunicata ai singoli comuni entro il 15 gennaio 2019. Le risorse verranno stanziate, in base al numero di abitanti. Le risorse verranno stanziate per il 50 percento all’avvio dei lavori e per il restante 50 percento dopo l’invio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. I Comuni beneficiari dovranno rendere nota la fonte del finanziamento, la finalizzazione e l’importo assegnato, pubblicando il tutto sul proprio sito internet nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. In caso di mancato rispetto delle scadenze e delle direttive, è prevista la revoca degli stanziamenti.

“Si tratta una bella opportunità – conclude Trentacoste – che ci auguriamo possa essere colta da tutti i comuni beneficiari per la realizzazione delle opere pubbliche. Il Movimento 5 Stelle dimostra così, ancora una volta, la giusta attenzione alle necessità delle comunità e del territorio”.