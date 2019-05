Troina, al via i lavori per la realizzazione del parcheggio a valle di via Roma

Condividi l'articolo su:























Consentirà di realizzare 40 stalli per la sosta delle auto e rendere più agevole il transito veicolare nel centro storico

Saranno avviati nei prossimi giorni dall’impresa “Spallina Lucio S.R.L.” di Gangi, aggiudicatrice della gara d’appalto, i lavori per la realizzazione di un parcheggio a valle di via Roma.

Il progetto, presentato dal Comune nell’agosto del 2015 per realizzare nuovi parcheggi nel centro storico, con il duplice obiettivo di riorganizzare la circolazione e la sosta e, soprattutto, di rendere più agevole il transito veicolare per i cittadini che devono raggiungere il palazzo municipale e l’Irccs Oasi Maria Santissima, è stato finanziato nel luglio del 2017 dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per un importo complessivo di 1 milione e 247 mila euro.

“Nei prossimi mesi – spiegano il sindaco Fabio Venezia e il vice sindaco Alfio Giachino – , Troina diventerà un cantiere a cielo aperto. Decine di milioni di euro di finanziamenti cambieranno il volto della città e permetteranno di rilanciare finalmente il nostro centro storico. I nuovi parcheggi che verranno realizzati, rivoluzioneranno il sistema di accessibilità della parte antica dell’abitato”.

Il progetto, redatto dall’architetto Nadia Trovato, interessa infatti il versante nord dell’abitato della città, nella zona del centro storico compresa tra le vie Roma, Nociare e Francesco Schifani, dove sarà realizzata un’area che consentirà lo stallo per 40 autovetture, che saranno disposte a spina di pesce.

Il parcheggio, localizzato tra la via Roma e la via Schifani, è stato progettato su due livelli, collegati da una rampa carrabile, che consentirà una viabilità circolare a senso unico all’interno dell’area di sosta, con ingresso da via Schifani e uscita su via Roma, in prossimità della fermata del bus-navetta che conduce al centro storico.

I due livelli inoltre, saranno collegati da rampe di accesso e percorsi pedonali, che conducono sia alla via Nociare che a un sottopassaggio che collega il parcheggio direttamente con via Roma.