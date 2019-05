Troina, arrestato dai carabinieri un uomo che forniva false dichiarazioni sulle proprie generalità

Condividi l'articolo su:























I Carabinieri della Compagnia di Nicosia, nel fine settimana trascorso, hanno tratto in arresto un allevatore 36 enne di Gagliano Castelferrato, Daniele Lupica Spagnolo, ritenuto responsabile di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

I militari, nel corso di un servizio nel territorio del comune di Troina, procedevano al controllo dell’uomo, già sottoposto, in relazione ai reati di atti persecutori, rapina e sostituzione di persona, alle misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Gagliano Castelferrato e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato. L’uomo, al fine di eludere l’accertamento da parte dei Carabinieri, forniva false generalità. Inoltre, a seguito di perquisizione personale, il Lupica Spagnolo veniva sorpreso in possesso di un coltello a serramanico che custodiva in una tasca dei pantaloni. L’uomo veniva tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Enna come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Enna.

Il 6 maggio veniva effettuata udienza presso il Tribunale di Enna, con convalida d’arresto e applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A seguito della violazione delle predette misure cautelari, inoltre veniva avanzata, alla Procura della Repubblica di Enna, una richiesta di aggravamento nei confronti di Daniele Lupica Spagnolo; tale ulteriore istanza veniva accolta dal Gip del Tribunale di Enna che sostituiva le misure cautelari in atto con quella della custodia in carcere. L’8 maggio i Carabinieri di Nicosia davano esecuzione al provvedimento, procedendo all’arresto di Lupica Spagnolo che veniva condotto presso la Casa Circondariale di Enna a disposizione dell’autorità giudiziaria.