Troina, avviati i lavori di realizzazione di un tratto dell’acquedotto rurale nelle contrade San Cono e Sant’Ippolito

Avviati ieri i lavori di realizzazione di un tratto dell’acquedotto rurale nelle contrade San Cono e Sant’Ippolito, per consentire alle numerose aziende agricole ed alle abitazioni private della zona di poter collegare le proprie utenze del servizio idrico.

Il Comune ha infatti stanziato delle apposite risorse dal proprio bilancio corrente per sostituire e prolungare la propria condotta idrica, in un tratto della Strada Statale 120, in direzione Cesarò, per poter raggiungere e facilitare l’accesso al servizio idrico di molte campagne situate a valle e nella zona circostante il cimitero comunale.

“Abbiamo stanziato delle apposite risorse dal bilancio corrente – spiega il vice sindaco Alfio Giachino – , per facilitare a molti nostri concittadini l’accesso al servizio idrico e consentirgli di poter disporre dell’acqua in maniera diretta ed immediata, senza dover attingere a riserve e pozzi. Contiamo, nel tempo, di riuscire a fare lo stesso anche nelle altre zone rurali della città e di poter servire quante più zone possibile del perimetro esterno”.

I lavori, che saranno ultimati entro la fine del mese, consisteranno nella sostituzione della tubatura esistente, che verrà posta in opera nella cunetta stradale, mediante scavo con catenaria.