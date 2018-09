Troina, chiesto alla regione un finanziamento di 1 milione e 100 mila euro per la bonifica della discarica comunale di contrada “Nunziatella – San Silvestro”

Presentata all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nell’ambito dell’asse 6 “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse” del PO FESR Sicilia 2014/2020, la richiesta di finanziamento di 1 milione e 100 mila euro, per la realizzazione del secondo stralcio del progetto generale di 2 milioni 990 mila euro per la discarica comunale di contrada “Nunziatella – San Silvestro”.

Il progetto, redatto dall’ingegner Giovanni Curcuruto di Furci Siculo, prevede la stabilizzazione della scarpata, il consolidamento del sito attraverso la realizzazione di gabbionature, la realizzazione di sistemi di deflusso delle acque e il ripristino ambientale del sito attraverso la realizzazione di un’area attrezzata di fruizione turistica.

“La continua fase di ricerca di finanziamenti esterni e la grande attenzione alle tematiche di natura ambientale – spiegano il sindaco Fabio Venezia e il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alfio Giachino – , hanno portato l’ amministrazione a voler ancora ottenere risultati in materia di messa in sicurezza di aree a rischio. Ecco perchè, oltre il finanziamento già ottenuto, si è voluto predisporre e presentare Regione Siciliana un ulteriore progetto, che permetterà di ripristinare in maniera definitiva un’area degradata dalla presenza di una ex discarica, ma situata in un luogo di notevole interesse turistico e ambientale”.

Il nuovo progetto presentato dal Comune, segue infatti il primo stralcio, finanziato a dicembre scorso, sempre dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per un importo complessivo di 1 milione 879,500 euro nell’ambito dei fondi stanziati dal “Patto per il Sud”, i cui lavori per la messa in sicurezza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani saranno avviati nei prossimi giorni.