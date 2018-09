Troina, contributi del 50% per i prospetti degli immobili di piazza e via Conte Ruggero e di piazza e via Santa Lucia

Un contributo del 50% per il rifacimento dei prospetti di immobili che insistono su Piazza e Via Conte Ruggero e su Piazza e via Santa Lucia, dell’importo massimo di 20 mila euro, pari al 70% per i soggetti richiedenti con ISEE inferiore a 10 mila euro.

È quanto prevede la modifica al regolamento comunale per la concessione di contributi per le ristrutturazioni edilizie degli immobili siti nel centro storico, approvato all’unanimità dal consiglio comunale nella seduta svoltasi al palazzo municipale venerdì 21 settembre scorso che, oltre ai privati cittadini, sarà esteso anche a enti di culto, parrocchie, associazioni, fondazioni, confraternite e opere pie.

“L’intenzione dell’amministrazione – spiega l’assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico Giuseppe Schillaci – , è quella di conferire maggiore decoro urbano al nostro centro storico, in vista dei lavori che saranno avviati a breve e che cambieranno il volto a tutta la linea prospettica degli edifici che insistono lungo la via Conte Ruggero. L’obiettivo del contributo è dunque quello di stimolare gli interventi dei privati attraverso piccoli interventi di manutenzione edilizia, che migliorino l’accesso al centro storico e, al tempo stesso, creino indotto per gli operatori e l’economia locale”.

La variazione, si inserisce nell’ambito più ampio del regolamento comunale, approvato nell’aprile scorso, che prevede un contributo massimo di 15 mila euro, pari al 35% dell’importo complessivo dell’intervento effettuato, per i proprietari, titolari, locatari e soci di cooperative degli immobili siti nel centro storico, ricadenti nella zona A del vigente Piano Regolatore Generale, che intendano effettuare ristrutturazioni edilizie, cui va a aggiungersi un finanziamento di ulteriori 10 mila euro per gli interventi di efficientamento energetico.