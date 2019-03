Troina, convocato il 25 marzo il consiglio comunale

Convocata per lunedì prossimo, 25 marzo, alle ore 19.00, nell’aula consiliare “Silvestro Graziano” del palazzo municipale, la seduta del consesso civico.

Sei i punti di discussione fissati all’ordine del giorno dal presidente Gaetano Monastra: comunicazione in merito al finanziamento di 70 mila euro da parte del Ministero dell’Interno; approvazione della convenzione per la gestione associata dell’Ufficio di Segreteria Comunale tra i comuni di Troina e di Castiglione di Sicilia; integrazioni allo statuto comunale in relazione alla nomina dell’organo di revisione dell’Azienda Speciale Silvo-Pastorale, volta a sancire che l’acqua è un bene comune pubblico e patrimonio dell’umanità e di tutte le specie viventi; approvazione del regolamento per la tutela e il decoro del centro storico; approvazione del regolamento per la concessione di contributi per il decoro urbano nel centro storico; verifica quantità e qualità delle aree da destinare alle residenze e alle attività produttive e terziarie.